Авиарейс "Барнаул — Москва" задержали на сутки из-за снежной бури

Фото: nalatty.com
Штормовая погода на минувших выходных отразилась на работе барнаульского аэропорта — пассажиры московского рейса смогли вылететь в столицу с опозданием на сутки.
Как сообщают РИА Новости, более 150 пассажиров вылетели в Москву накануне в 20:15 по местному времени. "Из-за плохой погоды задержка рейса составила более 24 часов. Все пассажиры были размещены в гостинице и обеспечены питанием", — проинформировал представитель аэропорта.
В данный момент аэропорт перешел на работу в штатном режиме.
Комментарии
Барнаульский аэропорт самый отвратный, если лечу с пересадкой то всегда лечу с новосиба так как вылететь вовремя с барнаульского аэропорта это лотерея, причем не в пользу пассажира
26.11.2018 10:56
- гость -
Барнаульский аэропорт самый отвратный, если лечу с пересадкой то всегда лечу с новосиба так как вылететь вовремя с барнаульского аэропорта это лотерея, причем не в пользу пассажира
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Толмачево в субботу вечером тоже был закрыт, поэтому самолет отправили на запасной аэропорт в Абакан. Но когда в Барнауле аэропорт открыли, закрылся аэропорт в Абакане. Так что самолет не мог вылететь уже из Абакана.