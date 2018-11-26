Фото: "Алтайский спорт"
Легенды советского и российского хоккея провели сразу несколько показательных матчей в Алтайском крае. В регион приехали шесть олимпийских чемпионов: Владимир Мышкин, Сергей Бабинов, Василий Первухин, Илья Бякин, Игорь Болдин, Вячеслав Буцаев. Также в состав команды вошли призер Олимпийских игр Андрей Николишин, серебряный призёр чемпионата мира Александр Гуськов, победитель молодёжного первенства мира Ильдар Мухометов.
В Алтайский край звёзды советского и российского хоккея прибыли по приглашению компании "Бочкари". Большой спортивный праздник начался 23 ноября в Барнауле на ледовой арене "Динамо". Прославленные хоккеисты раздали автографы всем желающим и провели мастер-класс для детей: Александр Гуськов и Вячеслав Буцаев занимались с полевыми игроками, а Владимир Мышкин — с вратарями, пишет "Алтайский спорт".
В мастер-классе приняли участие воспитанники спортшкол "Алтай" и "Динамо", а также многих дворовых команд.
Затем состоялся товарищеский матч. Против "Легенд хоккея" по периоду сыграли рубцовское "Торпедо", барнаульский "Полимер" и "Бочкари". Встреча завершилась победой алтайских команд в серии буллитов — 7:6.
24 ноября "Легенды хоккея" побывали в селе Бочкари Целинного района, где также пообщались с любителями хоккея и сыграли товарищеский матч.
Комментарии
......показали в Барнауле, как трусы не играют в хоккей.
Как это они показали? Не играли что ли? Или как? Как можно показать то, чего не происходит?
что то маловато желающих посмотреть на легенды собралось...