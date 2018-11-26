Фото: ukranews.com
Украина просит Россию вернуть на родину моряков кораблей ВМС Украины, которых задержали за нарушение государственной границы РФ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение украинского МИД.
Ранее ФСБ РФ заявила, что корабли украинских ВМС "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили границу России, не реагировали на законные требования погранслужбы ФСБ и Черноморского флота РФ остановиться, после чего их задержали. По факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело.
По словам сотрудника погрануправления ФСБ РФ по Крыму Антона Лозового, трое украинцев получили легкие ранения, им оказана медпомощь.
В сообщении МИД РФ сказано, что Украина требует безотлагательно оказать медпомощь раненым военным, обеспечить их немедленное безопасное возвращение на родину, а также вернуть захваченное военное имущество и компенсировать Украине причиненные ей убытки.
В сообщении МИД Украины обращается к союзникам и партнерам для сдерживания РФ "через применение новых и усиление существующих санкций", а также для предоставления стране военной помощи.
Комментарии
Сволочь бандеровская провоцирует нас на решительные шаги. Давно пора совершить марш-бросок до Киева и задушить фашистскую гадину!
Сволочь бандеровская провоцирует нас на решительные шаги. Давно пора совершить марш-бросок до Киева и задушить фашистскую гадину!
Ну так вперед добровольцем в ДНР или ЛНР, все в твоих руках!