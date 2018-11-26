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Открытие современных 3D-кинозалов состоится 29 ноября в Славгороде и Завьялово в Алтайском крае, сообщили в региональном Минкульте.
"Возможность открыть кинозалы в данных территориях появилась благодаря участию в федеральной программе Фонда кино. На оснащение современным оборудованием из федерального бюджета каждому муниципалитету было выделено около пяти миллионов рублей. Кроме этого, значительные средства в создание кинозалов были вложены местными бюджетами", — отмечают в краевом министерстве.
В частности, в Славгороде на реконструкцию зрительного зала городского Дома культуры, где и будет открыт кинозал, из местного бюджета выделено 4,6 миллиона рублей, а на переоборудование зрительного зала районного ДК в Завьялово было потрачено около семи миллионов рублей.
Отметим также, что до конца 2018 года 3D-кинозалы откроют в Заринске, Родино и Романово.
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