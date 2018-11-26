Volkswagen Tiguan в кредит со ставками от 3.8%

Марка Volkswagen объявляет о новом ограниченном предложении по финансовой программе "Volkswagen Гарант", действующем до 1 декабря 2018 года. При приобретении Volkswagen Tiguan с первоначальным взносом от 50% кредитные ставки начинаются от 3.8%.
Volkswagen предлагает новые кредитные условия на модель Tiguan, призванные сделать бестселлер марки еще более доступным. При условии первоначального взноса от 50 и более процентов стоимости автомобиля, кредитные ставки составляют: 3.8% при сроке кредита до 12 месяцев, 8.8% на 24 месяца, а также 10.8% до 36 месяцев. Максимальная предоставляемая банком сумма — 4.000.000 рублей при предъявлении полного пакета документов и 2.000.000 рублей по двум документам.
Уже базовая версия Volkswagen Tiguan Trendline имеет богатое оснащение: круиз-контроль, система контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking, система аварийного торможения Multiсollision Brake, система распознавания усталости водителя, трехзонный климат-контроль. Цена на модель стартует с отметки в 1.399.000 рублей. Внедорожные версии Tiguan оснащены передним бампером с углом въезда 26 градусов. Для Tiguan предлагаются 4 бензиновых и один дизельный двигатель, мощностью от 125 до 220 л.с., светодиодные адаптивные фары, адаптивный круиз-контроль, сиденья ErgoActive с функцией массажа, жидкокристаллическая панель Active Info Display, мультимедийная система Composition media, интерфейс AppConnect для подключения смартфона с поддержкой Apple CarPlay, AndroidAuto и MirrorLink.
*Основные условия кредитования ООО "Фольксваген Банк РУС" (далее Банк) на покупку нового Volkswagen Tiguan по продукту "Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля": валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. руб. при предоставлении полного пакета документов и до 2 млн. руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка (в % годовых) при сроке 12 мес. — 3,8%, при сроке 13-24 мес. — 8,8%, при сроке 25-36 мес. — 10,8% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 50% (включительно). Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля — 20%; максимальный размер ОП при сроке кредита 12 мес. — 55%, при сроках 13-24 мес. — 45%, при сроках 25-36 мес. — 40%. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Условия кредита действительны с 19.11.2018 по 30.11.2018 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1.
*Фольксваген Тигуан, Трендлайн, Фронт Ассист, Сити Эмерженси Брэкинг, Мультиколлужин Брайк, Эргоактив, Активинфодисплей, Композишин Медиа, Апконнект, Эплкарплэй, Андроидауто, Миррорлинк
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