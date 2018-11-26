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Большое количество кокаина обнаружили в магазинах Польши в коробках с бананами из Эквадора. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на радио RMF FM.
"В Мазовецком, Лодзинском и Нижнесилезском воеводствах в магазинах одной из торговых сетей в коробках с бананами обнаружили наркотики", — цитирует агентство текст сообщения.
Отмечается, что в магазины попало не меньше 170 килограммов наркотиков. Пакеты с кокаином, каждый из которых весит около килограмма, обнаружили в картонных коробках под бананами.
По факту произошедшего ведется расследование. Продолжаются проверки в других магазинах сети по всей Польше. Стражи порядка устанавливают, кто был поставщиком и получателем товара.
Подчеркивается, что торговая сеть не является прямым импортером бананов.
Факт обнаружения наркотиков в магазинах торговой сети на территории трех воеводств подтвердили в Главной комендатуре польской полиции.
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