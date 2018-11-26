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Диктор Центрального телевидения СССР Юрий Ковеленов скончался накануне, 25 ноября, на 80-м году жизни. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на российского артиста Ефима Шифрина.
"Юры Ковеленова не стало. Сколько мы с ним отвыступали. Сколько отъездили. Светлая память, Юрочка", — цитирует агентство сообщение Шифрина.
Юрий Ковеленов был журналистом, диктором Центрального телевидения Советского Союза. Он получил известность в ходе августовского путча 1991 года, во время которого в прямом эфире зачитывал обращение от имени ГКЧП.
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