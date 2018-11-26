Фото: ИА "Атмосфера"
Сразу несколько информационных табло, где показывают расписание движения трамваев, погоду и текущее время, вышли из строя в Барнауле. Еще на прошлой неделе отсутствие специальных табло на остановках общественного транспорта заметили горожане. Речь идет, в частности, о площадях Победы и Октября.
В МУП "Горэлектротранс" подтвердили, что, действительно, табло вышли из строя, и было принято решение их убрать. Сейчас специалисты выясняют причины поломки, но когда удобные табло вновь вернут — неизвестно.
Напомним, что четыре информационных табло были установлены на трамвайных остановках в центре города в мае 2015 года. Информационные табло появились на остановочных пунктах с наиболее высоким пассажиропотоком. Два табло размещены на площади Октября и два — в районе остановки "Площадь Победы". Табло установлены для удобства пассажиров: помимо информации о маршрутах и времени их прибытия на экранах в режиме онлайн размещается температура воздуха и текущее время.
Всего на средства МУП "Горэлектротранс" Барнаула установлены 5 подобных табло, первое появилось в городе на конечной распределительной станции "Докучаево" в 2014 году.
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