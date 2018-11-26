"Росводоканал Барнаул" приглашает на День открытых дверей

27 ноября 2018 года Барнаульский водоканал проведет День открытых дверей. Мероприятие приурочено к 2-летию со дня открытия Центра обслуживания абонентов. Время проведения — с 09.00 до 17.00.
Посетители смогут напрямую задать вопросы представителям компании, оценить качество работы центра, а также принять участие в беспроигрышной лотерее.
С 10.00 до 11.00 личный прием будет проводить коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Татьяна Владимировна Колганова. С 11.00 до 12.00 можно будет задать вопросы представителю производственно-технической дирекции, а с 13.00 до 14.00 абоненты смогут побеседовать с сотрудниками Дирекции по правовым вопросам.
Приглашаются все желающие! Адрес Центра обслуживания абонентов — пр. Калинина, 116.
Справка. Группа компаний "Росводоканал" — крупнейший в Российской Федерации частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК "Росводоканал" работают 6 региональных водоканалов России, обслуживающих потребителей в крупных административных и промышленных центрах: Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени.
"Росводоканал Барнаул" (ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ") занимается водоснабжением и водоотведением г. Барнаула с декабря 2004 года по долгосрочному договору с Администрацией города. Предприятие обслуживает более 1120 км водопроводных и более 970 км канализационных сетей. Оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению более 633 тыс. жителей Барнаула.
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