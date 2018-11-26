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Водителя самосвала, который засыпал землей машину ГИБДД на проспекте Вернадского в Москве, привлекли к административной ответственности за порчу дороги и перегруз. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главка полиции столицы РФ.
Уточняется, что инцидент произошел 24 ноября. Грузовик остановили за нарушение ПДД. Водителя доставили в территориальный отдел полиции, где на него составили протокол об административных правонарушениях по статьям "нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства" и "повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений".
Ранее в сети появилась видеозапись, на которой видно, как самосвал засыпает землей машину Ford, принадлежащую ДПС. Очевидцы в комментариях рассказали, что полицейские остановили КамАЗ за перегруз, а водитель в отместку будто случайно дернул рычаг опрокидывания кузова и высыпал песок на машину стражей порядка. Хулигану грозит штраф на сумму свыше 10 тысяч рублей.
Комментарии
А как полицаи про перегруз узнали - на глазок?! И как доказали что не случайно - нет оснований им не доверять?!