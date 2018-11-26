Фото: instagram.com/_zareinik_
Студентка Пензенского государственного университета Алина Зарейник стала победительницей конкурса "Краса студенчества России — 2018".
Всего в соревнованиях приняли участие 12 девушек, пишет РИА "Новости". Они выступали с различными номерами, участвовали в дебатах и состязались в интеллектуальной викторине. Победительница получила 100 тысяч рублей.
Как выглядит самая красивая студентка России, смотрите в нашей фотоленте.
Комментарии
И действительно - красавица от природы! Очень милая.
Ничего так, 3-ий сорт - не брак. Даже в Барнауле можно найти девушек посимпатичнее, но они принципиально не будут участвовать в подобных конкурсах.
постоянное самолюбование на фотках как-то уже достает, только и делают, что себя любимых снимают
это 125
трехсотка