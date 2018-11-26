Крупного "дорожного" подрядчика из Алтайского края заподозрили в сговоре

УФАС по Алтайскому краю выявило признаки картельного сговора при проведении торгов по ремонту искусственных сооружений автомобильных дорог региона. В аукционе участвовали местное ГУП ДХ АК "Южное ДСУ" и две новосибирские фирмы — ООО "Мосты Сибири и антикоррозийные технологии" (ООО "МС Антикор") и ООО "Западно Сибирский центр антикоррозийной защиты" (ООО "ЗСЦАКЗ"). Начальная цена контракта составляла 78 млн рублей, сказано на сайте управления.
В ходе предварительной проверки антимонопольной службой установлено, что все три компании действовали в интересах друг друга с целью поддержания цен на торгах. Так, ООО "МС Антикор" и ООО "ЗСЦАКЗ" вышли на аукцион без намерения заключить контракт. ООО "ЗСЦАКЗ" не приняло фактического участия в торгах, несмотря на допуск заявки к участию; а ООО "МС Антикор" сделало один шаг в 0,5% от начальной цены контракта и прекратило активное участие в аукционе.
В результате контракт был заключен с ГУП ДХ АК "Южное ДСУ", которое подало последнее предложение в размере 77,4 млн рублей. Снижение от начальной цены контракта составило 1%.
В рамках расследования установлены иные признаки, подтверждающие заключение устного соглашения между фирмами. Победитель торгов в день подписания контракта с заказчиком заключил договор на субподрядные работы по этим же объектам с одним из участников аукциона — ООО "МС Антикор". Кроме того, так как обе новосибирские компании имеют одного учредителя, прослеживается экономическая заинтересованность в поддержании цен на торгах третьей фирмы.
В настоящее время УФАС возбуждено дело по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 закона "О защите конкуренции" в отношении всех трех участников торгов. Первое заседание комиссии назначено на 4 декабря 2018 года.
За данное нарушение предусмотрена ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ: для должностных лиц в размере от 20 до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет; для юрлиц — от 0,1 до 0,5 начальной стоимости предмета торгов, но не менее 100 тысяч рублей.
Комментарии
Мы по вашей стороне не ходим, а вы по нашей стороне не ходите. Реальная "конкуренция" как она есть!