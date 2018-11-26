Европа Плюс по-прежнему является №1 в России по ежедневному, еженедельному охвату и доле рынка по аудитории.
Согласно результатам исследований Mediascope по России за период апрель-сентябрь 2018 года* количество слушателей, которые выбирают Европу Плюс каждый день, увеличилось на 765 000 человек* и теперь составляет около 12,4 млн (19,5 %).
В эфире радиостанции Европа Плюс Барнаул звучат только хиты зарубежных и российских исполнителей, самые актуальные новинки и самые зажигательные танцевальные треки, разыгрываются билеты на предпоказы и концерты звезд. "Европа Плюс" — радио для молодых и активных, которые стремятся быть в курсе последних музыкальных тенденций.
*Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100 000 и более чел.), АПРЕЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2018, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч), AQH Share (Пн-Пт, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.
Комментарии
Моя любимая станция)
увеличилось по сравнению с чем? за последние 10 лет?