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Единая дежурная диспетчерская служба Барнаула во время штормовой погоды на минувших выходных отработала почти 1000 заявок от горожан.
Как сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы, 24 и 25 ноября в связи с неблагоприятными погодными условиями в ЕДДС поступило 994 заявки.
Основная часть звонков касалась отключений электроэнергии в поселках Авиатор, Солнечная Поляна, Казённая Заимка, Лесной, Октябрьский, селах Власиха, Гоньба, а также на улицах Фомина, Тачалова, Денисова, Аванесова, Тихонова, Карева, Южная, Присягина, Сизова, Газобетонная, проезде Южный.
Перебои с электричеством происходили в связи с повреждениями на линиях из-за сильных порывов ветра. Также имели место проблемы с водоснабжением в селе Власиха и поселке Лесной.
Кроме того, диспетчерам поступали заявки, связанные с падением деревьев и веток.
В мэрии добавляют, что из-за сильного ветра на четырех перекрестках временно не работали светофоры. Их функционирование было восстановлено.
Горожане имеют возможность сообщить об авариях на инженерных сетях, пожарах, ДТП и других происшествиях по многоканальному телефону ЕДДС 8 (3852) 299-188.
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