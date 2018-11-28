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Как вырастить гения: в Барнауле открылись курсы скоросчета для детей

, ИА "Амител"
Специалисты школы скорочтения о современных навыках развития ребенка и новом направлении — "не ментальная арифметика"

В изменяющемся информационном мире ребенку уже с ранних лет необходимо адаптироваться к его условиям и совершенствовать навыки обучения.

Основатель Всероссийской школы скорочтения и развития памяти Шамиль Ахмадуллин выделил девять основных навыков, необходимых современному ребенку для успеха в жизни:

  • Находить нужное
  • Определять основной смысл
  • Устанавливать причинно-следственные связи
  • Анализировать
  • Находить аналогии
  • Излагать свое мнение
  • Аргументировать ответы
  • Классифицировать
  • Делать выводы

Классическая общеобразовательная программа не способна в достаточной мере обучить перечисленным техникам. Существуют специальные центры, направленные на реализацию идей и методик быстрого и эффективного развития детей. В Барнауле тоже есть такой центр, специалисты которого работают по методике самого читаемого автора по интеллектуальному развитию детей.

Ольга Чернявская — руководитель Школы скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина — познакомила с популярными тренингами и программами центра.

—  Ольга, на ваш взгляд, какие проблемы стоят перед современным ребенком и какими навыками он должен обладать уже сейчас, чтобы стать успешным в будущем?

— Мир за последние десять лет очень сильно изменился. Если еще 20 лет назад успех в жизни зависел от знаний, то сейчас можно уверенно сказать, что знания сами по себе не несут большой ценности. Они практически полностью обновляются каждую пару лет. Количество информации в мире с 2008 по 2018 год увеличилось в 20 000 раз. Только вообразите эту цифру.

Поэтому основным и, пожалуй, самым востребованным навыком в современном мире становится умение эффективно работать с информацией. Вся информация теперь доступна в интернете, вопрос лишь в способности ее правильной обработки. Родители постепенно приходят к осознанию сегодняшних реалий, во многом поэтому тема детского скорочтения набирает такую популярность.

 Таким образом, популяризация этой темы может создать вам серьезную конкуренцию в лице других обучающих центров, которые начинают внедрять новые методики? Не боитесь рисков?

— Наоборот, увеличение количества школ скорочтения вызвано тем, что люди все больше понимают ценность данного навыка. С одной стороны, конкуренция держит в тонусе и постоянно стимулирует развиваться. С другой, без ложной скромности могу сказать, что именно Шамилем Ахмдуллиным создан в России рынок детского скорочтения, и он продолжает его формировать.

Развитие этого направления началось с его книги "Скорочтение для детей. Как научить ребенка правильно читать и понимать прочитанное". Сейчас это самая продаваемая книга по скорочтению в России, не только детскому, но и взрослому. А книга "Развитие памяти у детей" стала бестселлером уже через три дня после поступления в продажу.

— Какие наиболее популярные тренинги и курсы есть в вашей школе?

— Такое разнообразие курсов, и все про чтение?

 Уникальность нашей методики заключается в дифференцированном подходе на этапе диагностики уровня сформированности навыка чтения.

— Как вы определяете уровень подготовленности ребенка?

— На предварительном тестировании педагог анализирует характер ошибок при чтении, оценивает уровень понимания прочитанного текста и на основании полученных данных подбирает соответствующий курс. Таким образом, мы экономим время и деньги родителей.

— Какие навыки, кроме чтения, вы развиваете у детей?

— Есть несколько направлений и тренингов, программы которых подтвердили свою эффективность. Они особо не рекламируются, так как их, как правило, посещают наши выпускники. Можно сказать, что они предназначены для тех, кому не нужно объяснять их ценность.

— Над какими проектами работаете сейчас?

— С радостью хочу сообщить о запуске долгожданного курса НЕ ментальная арифметика. Курс подходит для детей от 5 до 12 лет с абсолютно разным уровнем подготовки. В отличие от ментальной арифметики, где ребенок фактически работает с определенной кодировкой, на нашем курсе ребенку дается понимание смысла арифметических действий. Далее навык счета отрабатывается до автоматизма. Естественно, что в методике есть секреты, которые позволяют довести ребенка до результата всего за несколько занятий.

— В преддверии Нового года все ожидают подарков. Какие сюрпризы подготовила ваша школа?

— Для всех, кто тянется к знаниям, мы подготовили приятный новогодний бонус. В течение декабря будет действовать скидка 20% на все курсы. Также не забываем, что предварительная запись на бесплатное собеседование обязательна.

Контакты Школы скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина:
Телефон: 57-16-06
Адреса: пр-т Комсомольский, 80В и ул. Шумакова, 17А
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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