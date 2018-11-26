Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, жителям Барнаула необходимо 139 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. В опросе приняли участие респонденты городов с численностью населения более 500 тысяч человек. На фоне прочих городов запросы у наших земляков оказались довольно скромными.
А вот жителей Владивостока сможет осчастливить сумма в 208 тысяч рублей в месяц. Москвичи готовы испытать чувство счастья за 207 тысяч рублей. Чуть поменьше — 203 тысячи рублей — порог счастья у жителей Ростова-на-Дону.
Жителям Новосибирска принесут счастье 167 тысяч рублей ежемесячно, а кемеровчан обрадуют 148 000.
Жители Набережных Челнов и Оренбурга уверены, что счастье не в деньгах, и потому у них самые скромные запросы: им для счастья достаточно всего 116 тысяч рублей ежемесячно.
Напомним, по данным Алтайкрайстата, средняя заработная плата в Барнауле и Алтайском крае с января по сентябрь 2018 года составила 24 760 рублей. То есть до счастья нам еще очень далеко.
В редакции ИА "Амител" решили узнать, сколько денег нужно читателям портала Amic, чтобы чувствовать себя счастливыми, и приглашаем принять участие в опросе.
Комментарии
Переименовали бы- не для счастья, а для благополучия! Счастье за деньги не купишь.
Деньги счастья не приносят. Точно знаю.
деньги приносят уверенность.А с уверенностью и счастье попроще найти
что то негусто 139 тыщ то
Напомним, по данным Алтайкрайстата, средняя заработная плата в Барнауле и Алтайском крае с января по сентябрь 2018 года составила 24 760 рублей.
чтобы осчастливить народ надо +114 тыс сделать к зарплате