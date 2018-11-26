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Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени ак. Мешалкина из Новосибирска провели испытания первого отечественного дискового искусственного сердца на мини-пигах. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".
"Было показано, что прибор работает бесперебойно в течение шести часов, не вызывает образования тромбов и разрушения эритроцитов", — цитирует агентство текст сообщения.
Сердце разработали специалисты медцентра и Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича на основе насоса, который ранее применялся в космосе.
"Дисковое сердце представляет собой насос диаметром четыре сантиметра и высотой два сантиметра: пакет дисков, расположенных друг над другом с фиксированным зазором в 0,5 миллиметра. Благодаря специальному электродвигателю диски крутятся, за счет молекулярного трения захватывают кровь и выбрасывают ее обратно в организм. Прибор предназначен для тех случаев, когда пациенты ждут пересадку сердца или имеют временные либо абсолютные противопоказания к такой операции", — говорится в сообщении.
В ряде случаев прибор используют как временный "стимулятор" для восстановления пораженной сердечной мышцы.
Теперь ученым нужно поработать над конструкцией насоса: уменьшить сопротивление в подшипниках скольжения.
Кроме этого, в данный момент температура функционирующего насоса достигает без теплоотведения 42 °С, и специалисты планируют уменьшить ее еще на два градуса, чтобы прибор можно было имплантировать пациентам, не боясь негативных последствий от эффекта повышения температуры.
Также ученые намерены усовершенствовать покрытия для насоса, отталкивающие эритроциты и препятствующие тромбообразованию. Над этой задачей в НМИЦ им. Мешалкина работают вместе с томским Институтом сильноточной электроники, в котором есть лаборатория, где занимаются разработкой биологически инертных покрытий.
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