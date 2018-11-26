В редакцию ИА "Амител" пришли уже 7 писем для Деда Мороза. Своими мечтами делятся и взрослые, и дети. Некоторые из пожеланий — очень и очень масштабные, но ведь зимнему волшебнику все по плечу. Все присланные письма уже читает наш Дедушка Мороз. А у читателей Amic.ru пока еще есть возможность попросить у волшебника исполнения своего желания, и, может быть, именно оно и сбудется.
Напомним, редакция Amic.ru и строительная компания ООО "Адалин-Строй" готовы подарить читателям ИА "Амител" настоящее новогоднее чудо — исполнение желания. Для этого нужно всего лишь написать к нам в редакцию письмо Деду Морозу и рассказать о своих мечтах. Волшебник готов исполнить три желания.
Присылайте свои письма на почту konkurs@amitel.ru с пометкой "Письмо Деду Морозу". Письма принимаются до 16 декабря. В письме необходимо объяснить, почему именно ваше желание Дед Мороз должен исполнить.
Комментарии
Диду, хочу салют 31 декабря в 21 час, а не когда администрации выгодно.
Хоу хоу хоу. А где же снегурочка?