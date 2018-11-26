Фото: tildacdn.com
Специалисты Финансового университета при правительстве России составили список российских городов с самым высоким качеством жизни. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на проректора вуза Алексея Зубца.
В основу оценки легли итоги социологических исследований, которые проводились в текущем году в 78 городах с населением свыше 250 тысяч человек. По словам Зубца, при составлении рейтинга учитывались данные Росстата.
В топ-10 попали Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.
Индекс качества жизни в Барнауле оценен в 50 баллов.
В частности, население оценило удобство города для жизни и уровень дохода в 31 балл, за работу ЖКХ и объем жилищного строительства город набрал 46 баллов. Работу городских властей, качество медобслуживания и состояние дорожного хозяйства оценили в 51, 52 и 57 баллов соответственно. Самую высокую оценку — 63 балла — Барнаул получил за развитие культуры и образования.
Зубец добавил, что Тюмень не занимает первое место ни по одной из позиций, однако данный город присутствует в топ-10 во всех рейтингах Финуниверситета. Именно поэтому Тюмень по итоговому индексу заняла первую строчку.
Москва стала одной из лучших по качеству медобслуживания, работе ЖКХ и уровню доходов населения. Также данные показатели высоки в Петербурге.
Комментарии
downloadТак неожиданно..., что не попал.
я прям в шоке! как так то??
и даже те баллы что набрал, завышены как минимум в двое
Хоть и родной город, но справедливости ради вынужден признать, что город говённый. Даже в Сибири полно мест с более комфортными условиями.
Тюмень не занимает первое место ни по одной из позиций, однако ....
Как это он Москву обошел? не верю!
и даже те баллы что набрал, завышены как минимум в двое
вот что завышены - это точно, потому что Новосиб стоит ниже, а там уровень жизни явно выше