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Партию мяса конины задержали на границе Алтайского края — продукцию пытался вывезти из региона гражданин Казахстана.
Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, иностранец перевозил мясо конины (450 килограммов) из села Табуны в город Павлодар без ветеринарного сертификата Таможенного союза, подтверждающего безопасность груза в ветеринарно-санитарном отношении.
В отношении гражданина Казахстана возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция не была допущена к вывозу в Казахстан и возвращена по месту отправки.
Комментарии
правильно, пусть местные травятся)