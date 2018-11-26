Депутаты фракции КПРФ в Алтайском краевом Законодательном Собрании будут сидеть в зале заседаний по-новому. Перестановки, отражающие политический раскол в рядах "красных", произойдут на сессии в четверг, 29 ноября. Об этом Amic.ru рассказал один из коммунистов.
Фракция КПРФ, в составе которой восемь депутатов, занимает два места второго ряда (делят его со справедливороссами) и третий ряд сектора, который находится слева от центра. Весь центр, к слову, занимают депутаты "Единой России".
Итак, новая рассадка будет выглядеть так:
- третий ряд слева направо: Максим Талдыкин, Юрий Астанчик, Вячеслав Початов, Вероника Лапина, Мария Прусакова,
- на втором ряду два крайних справа места займут Олег Кравченко и Владимир Попов.
Раньше на третьем ряду слева направо сидели Прусакова, Талдыкин, Астанчик, Початов и Кравченко, а внизу Сартаков и Попов.
Главная перемена — переезд первого секретаря краевого комитета КПРФ (главы алтайских коммунистов) Марии Прусаковой с самого видного места на самое невидное. Переезд, судя по всему, вынужденный, ведь решение о пересадке принимала фракция. До мая 2018 года её возглавляла Прусакова, потом после внутрифракционного переворота к власти пришел Максим Талдыкин. Во главе партии Мария Николаевна остается, а вот "мятежников" Талдыкина, Сартакова, Астанчика и Попова из неё исключили, Кравченко ушёл сам.
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Таким образом, во фракции из восьми депутатов членами партии остаются трое.
Напомним также, что Вероника Лапина добровольно отказалась быть в счетной комиссии АКЗС (сидит отдельно от всех фракций), её место на первом ряду в другой части зала занял Виталий Сартаков.
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Комментарии
Кто такой Виталий Сартаков?
Печальное зрелище эти наши Алтайские коммунисты. Псевдооппозиция
А у нас везде только рокировки, больше ничего
Но вы, друзья, как не садитесь,
А в музыканты не годитесь. (С)
Граждане! Занимайте места согласно купленным билетам!
Предали своих избирателей в том числе на последних выборах, поэтому никакие это не коммунисты, а ревизионисты ренегаты...