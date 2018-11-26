Фото: news.bigmir.net
Армию Украины привели в состояние полной боевой готовности. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минобороны страны.
В заявлении говорится, что соответствующее распоряжение принято на основании решения Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о введении военного положения.
Также в полную боеготовность привели Службу безопасности Украины (СБУ).
В ведомстве говорят, что контрразведывательные меры усилены "для недопущения на Украину других провокаций спецслужб РФ и дестабилизации ситуации внутри страны".
Напомним, накануне корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли российскую государственную границу. Суда вошли во временно закрытую акваторию РФ и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.
В результате спецслужбы РФ применили оружие. Все три корабля были задержаны. В ходе инцидента трое украинских военных были ранены, им оказали медпомощь.
Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море.
Комментарии
Полевой лагерь «Воспитание воли» организован националистической партией «Свобода». В нем для детей проводится базовая военная подготовка, им преподают националистическую версию истории Украины. Ранее министерство молодежи и спорта выделило на финансирование таких лагерей четыре миллиона гривен (почти 10 миллионов рублей). «Мы не считаем людьми сепаратистов, маленьких зеленых человечков и московских оккупантов, поэтому мы можем и должны в них целиться», — говорит лидер «Сокола», участник боевых действий в Донбассе Юрий Черкашин.
Свободного времени у кадетов практически нет. В перерыве между тренировками инструкторы обучают детей политически правильной версии истории Украины. Им рассказывают о том, как Россия веками угнетала украинцев, и вдохновляют историями о «подвигах» бойцов УПА.
Важную роль в воспитании кадетов играет идеология. «Бей москаля! Бей москаля! Складывайте трупы!» — мальчишка из фильма NBC о лагере батальона «Азов» излагает основные заповеди «Азовца». «Вернем Крым, за ним Кубань и прогоним москальскую срань!» — на манер американского сержанта орет инструктор «Азовца». Кадеты лагеря хором повторяют за ним нехитрую речовку.
Можно сколь угодно орать речевки, но готовы ли умереть за такую украину эти кадеты?
Если да, тогда это серьезно...
5 лет на Украине идет война с Россией и только сегодня Украина привела армию и СБУ в полную боевую готовность. Ну привели в готовность, а воевать то будут или только на словах они воюют с Россией, а на самом деле там гражданская война и украинец убивает украинца...
Они введут военное положение и сорвут выборы. Все.
шоколадному зайцу нельзя проигровать выборы - иначе в лучшем случае на нары и изъятие нажитого непосильным трудом
а так как судя по всему ставка сделана на женщину с косой - выбора нет...
13:54
- гость -
а на самом деле там гражданская война и украинец убивает украинца...
Агеев из Топчихи тоже украинец? Не знал.
26.11.2018 14:10
- гость -
А вы считаете на Донбассе все Агеевы? Там как раз все местные.
Украина должна исчезнуть с карты мира. При том, довольно скоро. Она будет поделена на Польскую, Российскую, Венгерскую, Румынскую, Цыганскую и Еврейскую зоны ответственности.
26.11.2018 14:20
Митенька ржевский
Украина должна исчезнуть с карты мира. При том, довольно скоро. Она будет поделена на Польскую, Российскую, Венгерскую, Румынскую, Цыганскую и Еврейскую зоны ответственности.
Откуда такие прогнозы? России не выгодна такая дележка. Большая часть должна стать Малороссией...я думаю распад еще лет 20 продлится
Да лишь бы евросоюз сообразил над ними не летать, ну сколько можно уже!
Я не написал про деление территории Украины между государствами.
Я написал про деление на зоны ответственности....
26.11.2018 14:37
Митенька ржевский
Я не написал про деление территории Украины между государствами.
Я написал про деление на зоны ответственности....
26.11.2018 14:20
Митенька ржевский
Украина должна исчезнуть с карты мира
серьёзно?
Россия, как керченский опущенный маньяк Росляков, у которого нет друзей, начала стрелять в соседей- значит жить ей осталось минут десять(в масштабе страны года два)
Полная боевая готовность Украины? Они что там, фуражки надели?
26.11.2018 15:11
Ванга
Хавальник свой завали.
Считаю что на территории Украина, должна остаться безжизненная пустыня.