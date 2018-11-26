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Проект строительства нового Северомуйского тоннеля на БАМе может составить 261 миллиард рублей. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на ТЭО проекта, которое разработано Институтом экономики и развития транспорта (ИЭРТ) по техзаданию ОАО РЖД и представлено 15 ноября.
Существующий Северомуйский тоннель может пропускать 16 пар поездов в сутки, или 16 миллионов тонн. Вопрос о строительстве нового тоннеля возник на фоне роста грузопотока. Строительство нового тоннеля может занять порядка десяти лет. ТЭО сформировано из расчета пропуска дополнительных 34 пар поездов в сутки. Эксперты проанализировали два варианта пропуска: по БАМу (Тайшет — Таксимо — Тында — Комсомольск) и по Транссибу (Тайшет — Бамовская — Волочаевская) с учетом увеличения пропускной способности магистрали за счет строительства нового тоннеля и без него.
Согласно ТЭО, инвестиции по БАМу составят 950,2 миллиарда рублей, а по Транссибу — 1103,1 миллиарда рублей. Самым целесообразным признан вариант пропуска по маршруту Тайшет — Комсомольск со строительством нового тоннеля. Оно оценено в 190 миллиардов рублей без НДС, а с учетом дефляторов и индексов цен производителей до 2024 года — в 260,79 миллиарда рублей.
Новый тоннель является единственным крупным проектом на БАМе, где может появиться частный инвестор. О готовности участвовать в нем еще в конце августа РЖД уведомил "Сибирский антрацит" Дмитрия Босова. Железнодорожная монополия предлагала перенести на железнодорожные перевозки принцип take-or-pay — сделать возможным резервирование пропускной способности узких мест для грузоотправителей за плату. По словам собеседника издания, "Сибантрацит" все еще заинтересован в проекте.
Комментарии
Сейчас свой человечек проинвестирует в прокладку тоннеля.
А потом будет запрашивать за пропуск грузов $10/тонна или $160 млн/сутки.
И РЖД и гос-во будут платить. Человек-то свой.