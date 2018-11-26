Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Плюсовые температуры вновь вернутся в Алтайский край на этой неделе, следует из прогноза регионального Гидрометцентра. Существенное потепление ожидается к четвергу, 29 ноября.
Согласно данным алтайского ЦГМС, в ночь на 27 ноября в регионе будет -9…-14 градусов, в северо-западных районах до -14…-19 градусов. Днем температуры воздуха составят -6…-11 градусов, в предгорьях до -1 градуса. В отдельных районах ожидается снег, на дорогах гололедица.
В ночь на 28 ноября за окном будет -7…-12 градусов, в предгорных районах до -14…-19 градусов. Днем ожидается 0...-5 градусов. В среду на большей части края прогнозируют снег, местами метель, в предгорных районах мокрый снег, гололедные явления, на дорогах гололедица.
Ночью в четверг температуры составят -5…-10 градусов, в восточных районах до -15 градусов. А вот днем вероятно потепление до плюсовых температур — по краю будет -1...+4 градуса.
Потепление будет сопровождаться снегопадами, мокрым снегом, гололедом и сильным ветром, который при порывах будет достигать 22 метров в секунду.
Комментарии
Ура!!!!!