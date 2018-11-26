Фото: sochi.com
Арестованный рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) получит порядка 6 миллионов рублей, которые удалось собрать в ходе продажи билетов на концерт в его поддержку. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на радио "Говорит Москва" и организатора концерта, гендиректора лейбла Booking Machine Илью Мамая.
Он рассказал, что купить билеты на концерт можно было на двух сайтах. При этом на одном из них билеты закончились еще вечером, а на другом — в три часа ночи. "Выручку можно посчитать любому человеку, умножив количество проданных билетов на цену билета", — добавил Мамай.
По его словам, вместимость "Главклуба" составляет три тысячи мест, а стоимость билетов начиналась от двух тысяч рублей. Артисты принимают участие в концерте бесплатно, подчеркнул Мамай.
Напомним, 24 ноября рэпер Оксимирон анонсировал концерт в поддержку арестованного Хаски. В мероприятии также согласились поучаствовать Баста и Noize MC. Концерт пройдет 26 ноября в московском клубе "Главклуб Green Concert".
Рэпера Хаски арестовали 22 ноября на 12 суток из-за попытки выступить перед фанатами на крыше чужой машины в Краснодаре. Инцидент произошел после того, как в местном клубе без объяснения причин отменили выступление Хаски.
Комментарии
кто все эти люди ?!....
Не,ну опричники могут и этот концерт запретить...