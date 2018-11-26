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Заработные платы всех работников бюджетной сферы в Алтайском крае в 2019 году вырастут. Об этом журналистам в понедельник, 26 ноября, рассказал заместитель председателя правительства региона, министр финансов Владимир Притупов.
По его словам, главный документ края будет рассматриваться на сессии АКЗС на этой неделе. По сравнению с первым чтением бюджет претерпел значительные изменения. Так, из федерального центра было добавлено 9,9 миллиарда рублей. Таким образом, впервые за всю историю региона бюджет превысит 100 миллиардов. Доходы бюджета Алтайского края составят 52 миллиарда. Еще 48 миллиардов — помощь федерального центра. Всего же расходы бюджета составят 105 миллиардов. Из них собственные доходы — 59%.
Как пояснил Владимир Притупов, главная задача краевых властей на следующий год — повышение заработной платы. Фактически она коснется всех бюджетников, но суммы будут разными. По некоторым категориям повышение будет заметным. Это сделано для того, чтобы выполнить "майские указы" президента от 2012 года.
"Заработная плата — приоритет в расходах бюджета. На эти цели будет выделена большая часть бюджета — 29 миллиардов рублей, что на 11% больше, чем в прошлом году. Увеличение заработной платы определялось в соответствии с указом президента от 2012 года. Фактически, повышение зарплаты в 2019 году предусмотрено всем категориям бюджетников, включая категорию, получающую МРОТ", — пояснил министр.
Что касается основных статей бюджета, то около 9,9 миллиарда рублей составит дорожный фонд, расходы на "социалку" в целом — 38 миллиардов, на образование — 24,9 миллиарда. Физическая культура и спорт получат 1,3 миллиарда, культура и кино — 1,7 миллиарда, национальная экономика — 18,4 миллиарда. Консолидированный бюджет составит 118,4 млрд рублей.
Что касается других направлений, то 1,7 млрд — субсидия на ежемесячную выплату на третьего ребенка, 760 млн рублей на программу "Формирование комфортной городской среды", 80 млн рублей для Бийска, 180 млн на строящийся туберкулезный диспансер в Новоалтайске, 194 млн на сельские школы, 245 млн — детские поликлиники, 47 млн — субвенции на лесное хозяйство (пожарная безопасность, оснащение техникой, лесовосстановление), 649 млн — на онкологическую помощь.
Комментарии
на 11% от оклада? на 300-500 руб вырастет зп?? уууухххх!
да и эти суммы в бюджет то заложили?есть ли деньги на повышение..