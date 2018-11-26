Фото: akket.com
Пользователи видеохостинга YouTube по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса накануне, 25 ноября. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Downdetector, который отслеживает работу популярных сайтов.
Информация о сбое начала поступать около 22:00 по московскому времени. Больше всего пользователи жаловались на видеотрансляции (66%), 23% юзеров сообщили о некорректной работе сайта, а еще 9% испытывали трудности при входе в аккаунт.
Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всей планете, в том числе в РФ, США, Украине, Казахстане, Франции, Британии и Бразилии.
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