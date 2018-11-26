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Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе открыли для движения гражданских судов, первые из них уже проходят через пролив. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на гендиректора предприятия "Крымские морские порты" Алексея Волкова.
"Разрешение для движения судов по каналу дали около четырех утра", — заявил он, отметив, что судоходство по каналу возобновили в штатном режиме.
Волков добавил, что суда уже прошли через пролив.
Ранее появилась информация, что, согласно данным ФСБ РФ, нарушившие в воскресенье, 25 ноября, госграницу три корабля ВМС Украины осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота остановиться они не реагировали и совершали опасные маневры.
Для остановки кораблей было применено оружие, их задержали в территориальных водах РФ. По факту нарушения госграницы возбуждено дело.
После того, как корабли пошли к Керченскому проливу, проход через него закрыли для гражданских судов.
Комментарии
Дык, эта - теперича Керченский пролив как бы не считается внутренними водами Украины?!