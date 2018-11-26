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Неизвестные собирали деньги на лечение детей из Барнаула от имени брянского губернатора Александра Богомаза — областные власти заявили, что аккаунты в соцсетях являются фейковыми.
Как передает ТАСС, в правительстве Брянской области сообщили, что глава региона не зарегистрирован в социальных сетях. Данное заявление было сделано в контексте того, что до этого на страницах якобы Александра Богомаза появились четыре заметки о сборе средств больным детям, в том числе из Иркутска и Барнаула.
По этому поводу в пресс-службе областных властей отметили: "Мы никогда эту тему не трогали, некоторые странички были созданы несколько лет назад, например, во "ВКонтакте" даже блокировал Роскомнадзор, но все равно человек создал новую. Пока никакой плохой информации не было, то мы, соответственно, эту тему не будоражили. Поскольку за два дня размещается уже четвертый пост о сборе средств на помощь больным детям, причем даже не брянским, а там Иркутск, Барнаул, то мы еще раз оповестили соответствующие органы: и Роскомнадзор, и правоохранительные органы, и решили еще раз напомнить, что в соцсетях губернатора Брянской области нет. Хотя если вы зайдете на сайт правительства, нажмете раздел "Губернатор", там написано, что Александр Васильевич не имеет страничек и аккаунтов в соцсетях".
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