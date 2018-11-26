Фото: fotostrana.ru
Итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи скончался на 78-м году жизни в Риме. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на La Repubblica.
Отмечается, что режиссер умер после продолжительной болезни.
Бертолуччи начал снимать фильмы в 60-х годах прошлого века. Первым его большим успехом стал "Конформист". Затем он снял "Последнее танго в Париже", "Двадцатый век", "Последний император", "Маленький Будда", "Ускользающая красота", "Мечтатели".
Агентство напоминает, что картина "Последний император" была удостоена девяти "Оскаров", в том числе за лучшую режиссуру.
В 2011 году режиссер получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля за вклад в киноискусство.
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