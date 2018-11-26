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Сотрудники ГИБДД в Алтайском крае помогли водителю, попавшему в непростую ситуацию на трассе в Красногорском районе — мужчина съехал в кювет.
Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, во время несения службы лейтенанты полиции Виталий Тетрадзе и Андрей Тюкин совместно со старшим лейтенантом полиции Александром Подгаецким на первом километре автодороги "Быстрянка — Красногорское" обнаружили съехавшую в кювет машину.
Подойдя к авто, правоохранители выяснили, что водитель из-за поломки топливной системы не может самостоятельно выехать.
Полицейские сумели привлечь тяжелую технику для помощи автомобилисту, благодаря которой машина была извлечена из кювета. Затем автомобиль отбуксировали в ближайший придорожный сервис.
Мужчина, в свою очередь, выражает признательность сотрудникам Госавтоинспекции.
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