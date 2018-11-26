Фото: Amic.ru
Жители Барнаула вынуждены перепрыгивать огромный сугроб, который образовался на перекрестке проспекта Социалистического и улицы Молодежной рядом с театром драмы после уборки дороги от снега. Сугроб высотой около 20 сантиметров фактически перегородил проход для пешеходов, и они вынуждены весь день 26 ноября перепрыгивать его словно легкоатлет Сергей Шубенков — барьеры.
Отметим, что городские службы на фоне непогоды, обрушившейся в последние дни на Барнаул, получили большую долю критики в социальных сетях за уборку улиц от снега. Так, жители частного сектора в нагорной части также жалуются на сугробы. Огромная колея образовалась и на улицах туристического кластера Барнаула.
В мэрии же на утро 26 ноября сообщают, что дорожные рабочие МБУ "Автодорстрой" продолжают устранять последствия снежной бури. В первую очередь от снега расчищаются центральные магистрали, дороги, по которым следуют основные маршруты общественного транспорта, подъезды к социально-значимым объектам, расчищаются остановки и подходы к пешеходным переходам.
26 ноября на уборке дорог от снега задействованы 64 единицы техники, в том числе три пескоразбрасывателя, 15 коммунальных машин, четыре трактора со щетками и 11 тракторов с ковшами (КУН), три автогрейдера, два бульдозера. Пять фронтальных погрузчиков и 18 самосвалов сегодня работают на погрузке и вывозе снега из города на снегоотвалы.
В работе по расчистке города от снега задействованы 83 дворника и 37 грузчиков предприятия.
Комментарии
дорогая редакция к Шубенкову неровно дышит....
20 сантиметров сугроб- бред
Бред - это 83 дворника на весь город!!!
Снег выпал неожиданно, к тому же были выходные, вот и не успели, все время какие-то отговорки у администрации(