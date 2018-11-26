Фото: kloop.kg
Легковое такси в Омске в понедельник, 26 ноября, частично въехало в подземный пешеходный переход, пострадали водитель и два пассажира. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на УМВД по Омской области.
В полиции уточнили, что ДТП произошло утром в центре Омска на улице Красный путь. На место инцидента выехала следственно-оперативная группа и скорая.
По предварительным данным, водитель Lada Granta, 23-летний мужчина, ехал по улице Красный Путь в сторону улицы Ленина и в районе дома № 5 не справился с управлением. В итоге он столкнулся с подземным пешеходным переходом.
В результате ДТП водителя машины, а также двух пассажиров — мужчину и девушку — доставили в больницу, уточнили в полиции. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
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