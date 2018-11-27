Трудно описать все, что видно в Диминых глазах, когда он смотрит из окна дома во двор, где весело играют мальчишки. В них есть глубокая грусть от того, что он лишен настоящего яркого и беззаботного детства.
Диме — 14 лет, и у него рестриктивная кардиомиопатия. Это заболевание, характеризующееся выраженным снижением растяжимости мышцы сердца вследствие различных причин. Как правило, оно сопровождается недостаточным кровенаполнением сердца с последующим развитием хронической сердечной недостаточности (недостаточного снабжения органов кровью с задержкой жидкости в организме). Рестриктивная кардиомиопатия — самая слабоизученная и наименее распространенная из всех кардиомиопатий.
Когда сердце так слабо, как у Димы, ребенок не может жить как все другие дети. Ни веселых игр с товарищами, ни велосипеда и коньков, футбола и хоккея.
Но куда страшнее то, что с таким сердцем тебя не ждет долгая жизнь. Димино юное, больное сердце может остановиться в любой момент.
Пока Диме не исполнилось пять лет, все было хорошо. Но внезапно Дима стал худеть прямо на глазах. У него стала появляться одышка, и после маленькой шаловливой пробежки в детском саду — синеть губы. Но причину внезапной потери веса районные врачи нашли не сразу.
Дима попал в больницу с простой простудой, которая сразу же переросла в пневмонию. С осложнением на скорой помощи его отправили в краевую больницу, где и поставили страшный диагноз: рестриктивная кардиомиопатия. Родителям Димы сразу сказали: с таким сердцем не живут. Поможет выжить только пересадка сердца.
И у Димы появился такой шанс. Мама Димы — Настя — сама добилась федеральной квоты на трансплантацию сердца. Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов уже приглашает Диму в Москву на бесплатную операцию.
Но этот шанс на жизнь для Димы может пропасть. Дима и его мама не могут выехать в Москву на операцию, потому что клиника не предоставляет жилье для матери. А без сопровождения родственника Диму в клинике принять не смогут.
Все имевшиеся деньги семья отложила на оплату билетов до Москвы и обратно на поезде. Средств на съем жилья у семьи нет, а найти бесплатное жилье они не в силах. Остался один выход — матери искать самой средства, так как продавать из семейного имущества тоже нечего.
Команда фонда забронировала хостел в Москве для проживания Анастасии в течение всего срока дооперационной подготовки, самой операции и послеоперационного периода — Check in. Стоимость одной ночи проживания в хостеле составляет 550 руб. Общая сумма к сбору на проживание от 3 месяцев составляет 49 500 рублей.
Если вы пожелаете оплатить напрямую счет хостела со своего юридического счета, фонд "Облака" просит вас сделать запрос, и они свяжут вас с хостелом и помогут выставить счета. Оплата проживания мамы Насти в Москве будет производиться фондом по выставленным счетам в адрес фонда. В данный момент администрация хостела рассматривает ходатайство от имени фонда на предоставление скидки по счету в силу тяжелых обстоятельств и длительного проживания семьи.
Фонд "Облака" просит помочь Диме получить новое сердце в московской клинике и шанс прожить долгую жизнь. Фонд уже собрал 7 125 рублей. Давайте соберем оставшуюся сумму и поможем прямо сейчас:
Реквизиты для перевода средств с СМС: "Диме на новое сердце":
— СМС на короткий номер 3434 с кодовым словом "ОБЛАКА 100". Цифра после пробела означает сумму пожертвования;
— ВКонтакте в группе фонда "Облака" кнопка "ПОЖЕРТВОВАТЬ";
— на карту Сбербанка через Сбербанк онлайн 4276020427762163, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда). Карта физического лица используется по агентскому договору для принятия частных пожертвований;
— по номеру телефона на карту Сбербанк: +79609612442, Семененко Д.А.;- р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774.
— КНОПКА НА САЙТЕ — ПОМОЧЬ
Всем неравнодушным Фонд "Облака" выражает огромную благодарность. Адрес фонда "Облака" в Барнауле:
пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)
Телефон фонда: (3852) 590-180.
Сайт фонда
Также Фонд представлен во всех социальных сетях России. Сделать пожертвование и репост можно с любой удобной площадки.
Фонд "Облака" желает здоровья вашим детям, близким и родным.
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Комментарии
ну панеслась....