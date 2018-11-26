Фото: hivtbcc.kg
Бесплатное тестирование на ВИЧ-статус пройдет в Алтайском крае в рамках Всероссийской акции "СТОП ВИЧ/СПИД", сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Акцию "Узнай свой ВИЧ-статус" в рамках программы мероприятий по проведению Всемирного дня борьбы со СПИДом организует Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом.
Сдать экспресс-тест на ВИЧ анонимно и бесплатно можно в следующих местах:
- Барнаул — 27 ноября в ТРЦ "Пионер" по адресу: проспект Ленина, 102, четвертый этаж с 15:00 до 18:00;
- Барнаул — 30 ноября в Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по адресу: улица Партизанская, 187 с 14:00 до 16:00;
- Барнаул — 1 декабря в Краевом дворце молодежи по адресу: улица Юрина, 204 с 17:00 до 19:00;
- Барнаул — 3 декабря в Барнаульском лицее железнодорожного транспорта по адресу: улица Профинтерна, 14 с 14:00 до 16:00;
- Бийск — до 28 декабря каждую среду и пятницу в филиале КГБУЗ "Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" по адресу: улица Горно-Алтайская, 66 с 09:00 до 12:00;
- Рубцовск — с 4 по 6 декабря, с 12:30 до 14:30 ежедневно в КГБУЗ "Клинико-диагностический центр".
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