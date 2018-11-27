Змеиногорцы "лидируют" в списке должников "Алтайэнергосбыта"

АО "Алтайэнергосбыт" зафиксировало острую ситуацию с долгами потребителей электроэнергии и составило антирейтинг районов Алтайского края по объему задолженности предприятий ЖКХ.
В целом на 1 ноября 2018 года краевой ЖКХ-сектор задолжал энергокомпании более 554,7 млн рублей. При этом абсолютным антилидером стал Змеиногорский район, накопивший более 42 млн рублей долга. Хроническими неплательщиками в районе являются — ООО "Исток" (более 11 млн рублей), ООО "ЗТС" (более 6 млн рублей), ООО "Водоканал-сервис" (более 6 млн рублей).
На второй позиции прочно укрепился Первомайский район c 38,81 млн рублей долга. Злостные неплательщики: МУП г. Новоалтайска "HTC" — 9,9 млн рублей, МУП Первомайского района "Первомайское ЖКХ" — 8,03 млн рублей.
Замыкает тройку Каменский район, предприятия ЖКХ-сектора здесь накопили свыше 34 млн рублей. Основные неплательщики: МУП "Теплосеть" г. Камень-на-Оби (более 18 млн рублей), МУП "Теплосети" МО г. Камень-на-Оби (более 6 млн рублей), проходящие в настоящее время процедуру банкротства, и МУП "Каменские теплосети" (более 6 млн рублей).
По состоянию на 1 ноября 2018 г. в десятку районов Алтайского края, накопивших самые большие долги ЖКХ-сектора за электроэнергию, вошли:
1. Змеиногорский район — 42,5 млн рублей;
2. Первомайский район — 38,81 млн рублей;
3. Каменский район — 34,48 млн рублей;
4. Шипуновский район — 31,26 млн рублей;
5. Немецкий национальный район — 30,23 млн рублей;
6. Михайловский район — 20,93 млн рублей;
7. Бийский район — 19,27 млн рублей;
8. Смоленский район — 17,65 млн рублей;
9. Тальменский район — 12,58 млн рублей;
10. Павловский район — 11,68 млн рублей;
Заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО "Алтайэнергосбыт" Сергей Петров комментирует ситуацию: "Помимо роста долгов в некоторых районах края мы сталкиваемся с ситуацией, когда администрациями создается муниципальное предприятие ЖКХ, которое в течение 1-2 отопительных сезонов накапливает миллионные долги, затем банкротится, а на его месте создается новое — с почти идентичным названием. Мы считаем, что это не что иное, как схема ухода от оплаты долгов за электроэнергию".
АО "Алтайэнергосбыт" призывает неплательщиков безотлагательно предпринять все возможные меры для погашения долгов и напоминает, что несвоевременная оплата электроэнергии обходится значительно дороже в связи с применением к должникам финансовых и административных штрафных санкций. Кроме того, энергокомпания оставляет за собой право расторгнуть договоры энергоснабжения со злостными неплательщиками.
С полным списком рейтинга неплательщиков можно ознакомиться на официальном сайте АО "Алтайэнергосбыт" по ссылке.
Комментарии
Ну это общероссийская тенденция, с начала года задолженность населения за услуги жкх выросла почти на 15%
"Администрациями создается муниципальное предприятие ЖКХ, которое в течение 1-2 отопительных сезонов накапливает миллионные долги, затем банкротится, а на его месте создается новое — с почти идентичным названием". ************************************************************************************************************* Чубайс говорит, что это оптимизация. )) Поэтому, а не пошли бы Вы не уважаемые со своими претензиями к Чубайсу и не попросили бы у него погасить эти долги?