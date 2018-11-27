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Змеиногорцы "лидируют" в списке должников "Алтайэнергосбыта"

, ИА "Амител"
В целом на 1 ноября 2018 года краевой ЖКХ-сектор задолжал энергокомпании "Алтайэнергосбыт" более 554,7 млн рублей

АО "Алтайэнергосбыт" зафиксировало острую ситуацию с долгами потребителей электроэнергии и составило антирейтинг районов Алтайского края по объему задолженности предприятий ЖКХ.

В целом на 1 ноября 2018 года краевой ЖКХ-сектор задолжал энергокомпании более 554,7 млн рублей. При этом абсолютным антилидером стал Змеиногорский район, накопивший более 42 млн рублей долга. Хроническими неплательщиками в районе являются — ООО "Исток" (более 11 млн рублей), ООО "ЗТС" (более 6 млн рублей), ООО "Водоканал-сервис" (более 6 млн рублей).

На второй позиции прочно укрепился Первомайский район c 38,81 млн рублей долга. Злостные неплательщики: МУП г. Новоалтайска "HTC" — 9,9 млн рублей, МУП Первомайского района "Первомайское ЖКХ" — 8,03 млн рублей.

Замыкает тройку Каменский район, предприятия ЖКХ-сектора здесь накопили свыше 34 млн рублей. Основные неплательщики: МУП "Теплосеть" г. Камень-на-Оби (более 18 млн рублей), МУП "Теплосети" МО г. Камень-на-Оби (более 6 млн рублей), проходящие в настоящее время процедуру банкротства, и МУП "Каменские теплосети" (более 6 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2018 г. в десятку районов Алтайского края, накопивших самые большие долги ЖКХ-сектора за электроэнергию, вошли:

1.            Змеиногорский район — 42,5 млн рублей;

2.            Первомайский район — 38,81 млн рублей;

3.            Каменский район — 34,48 млн рублей;

4.            Шипуновский район — 31,26 млн рублей;

5.            Немецкий национальный район — 30,23 млн рублей;

6.            Михайловский район — 20,93 млн рублей;

7.            Бийский район — 19,27 млн рублей;

8.            Смоленский район — 17,65 млн рублей;

9.            Тальменский район — 12,58 млн рублей;

10.          Павловский район — 11,68 млн рублей;

Заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО "Алтайэнергосбыт" Сергей Петров комментирует ситуацию: "Помимо роста долгов в некоторых районах края мы сталкиваемся с ситуацией, когда администрациями создается муниципальное предприятие ЖКХ, которое в течение 1-2 отопительных сезонов накапливает миллионные долги, затем банкротится, а на его месте создается новое — с почти идентичным названием. Мы считаем, что это не что иное, как схема ухода от оплаты долгов за электроэнергию".

АО "Алтайэнергосбыт" призывает неплательщиков безотлагательно предпринять все возможные меры для погашения долгов и напоминает, что несвоевременная оплата электроэнергии обходится значительно дороже в связи с применением к должникам финансовых и административных штрафных санкций. Кроме того, энергокомпания оставляет за собой право расторгнуть договоры энергоснабжения со злостными неплательщиками.

С полным списком рейтинга неплательщиков можно ознакомиться на официальном сайте АО "Алтайэнергосбыт" по ссылке.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.11.2018 09:48
- гость -

Ну это общероссийская тенденция, с начала года задолженность населения за услуги жкх выросла почти на 15%

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27.11.2018 10:21
- гость -


"Администрациями создается муниципальное предприятие ЖКХ, которое в течение 1-2 отопительных сезонов накапливает миллионные долги, затем банкротится, а на его месте создается новое — с почти идентичным названием". ************************************************************************************************************* Чубайс говорит, что это оптимизация. )) Поэтому, а не пошли бы Вы не уважаемые со своими претензиями к Чубайсу и не попросили бы у него погасить эти долги?

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