Фото: соцсети
Три корабля ВМС Украины, которые задержали накануне, 25 ноября, за нарушения госграницы, находятся у причала в порту Керчи. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, все корабли — два бронекатера и буксир — накрывают маскировочной сеткой. Небольшое повреждение обнаружено лишь на правом борту буксира "Яны Капу", остальные корабли целы.
Напомним, украинские суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" задержали в Черном море в ночь на 26 ноября.
В ФСБ сообщили, что они "осуществили попытку незаконных действий" в пределах территориального моря РФ и не реагировали на требования о немедленной остановке. Для того, чтобы остановить военные корабли, было применено оружие, в итоге трое украинских военных получили ранения. Им оказали медпомощь.
По факту нарушения российской границы возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Эти потери составили третью часть морских сил Украины. А ведь в задержании участвовали всего-навсего пограничные катера ФСБ, военно-морской флот России не принимал даже в этом участие. И Украина еще после этого хвастается своими вооруженными силами?
26.11.2018 18:54 сравни с потерями России: биржи упали на 2%, потеря инвесторов, фрахта, репутации- десятки миллиардов долл. и ни одна страна в мире не поддержала бесноватного фюрера.
19:00- гость -
Откуда только такие берутся... сведения?
Один из ключевых российских фондовых индексов – РТС – утром 26 ноября упал ниже отметки 1100 пунктов. Индекс РТС резко снизился под давлением распродаж, спровоцированных агрессией России против Украины в Керченском проливе, которую решительно осудил Запад.
РТС упал до 1099,79 пункта (-1,2%), к 10:12 – уже до 1089,87 (-2,12%). Лидерами снижения стали российские нефтяные компании.
Второй важный фондовый показатель в РФ – индекс Московской биржи (МосБиржи) – опустился до 2322,08 пункта (-0,9%) – минимума с конца октября. Рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,8%.
Курс доллара на МосБирже повысился до 66,51 рубля.