Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Снег и гололед прогнозируют синоптики в Алтайском крае во вторник, 27 ноября.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, дневные температуры составят -6…-11 градусов, в предгорьях будет до -1 градуса. Ветер ожидается южный, 3-8 метров в секунду, с усилением до 13 метров.
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В Барнауле в начале дня снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -6...-8 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.
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