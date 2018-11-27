Фото: aeroaltay.livejournal.com
Жители Республики Алтай выступили против того, чтобы местный аэропорт в Горно-Алтайске был назван в честь художника и исследователя Николая Рериха. Они утверждают, что он ничего не имеет общего с историей региона, и уверены, что за него голосуют последователи учений Рериха из музея в Новосибирске.
Голосование на сайте великиеимена.рф продлится до 30 ноября, но в епархии республики призывают жителей активнее голосовать за знаменитого художника Григория Чорос-Гуркина. Его имя присвоено улицам в различных населённых пунктах Республики Алтай. Любопытно, что Григорий Чорос-Гуркин регулярно отрывается в голосовании, но всего за несколько часов разница в несколько тысяч исчезает. Так, всего за два Николай Рерих отыграл разницу в 7 тысяч голосов. При этом имя Рериха изначально не было включено в лонг-лист для горно-алтайского аэропорта, оно попало в него уже на следующем этапе. Его, как сообщается на сайте проекта, предложили сотрудники музея Рериха в Новосибирске. На своем сайте они разместили призыв к землякам поддержать кандидатуру выдающегося деятеля русской и мировой культуры.
Благодаря инициативе музея имя Рериха очень быстро набрало нужное число голосов для включения в лонг-лист конкурса. Примечательно, что музейщики не только напомнили жителям о великом художнике, чья биография непосредственно связана с Алтаем, но и разместили подробную пошаговую инструкцию, как голосовать.
При этом многие жители Республики Алтай выступают против этой кандидатуры, мотивируя это тем, что в Горном Алтае он пробыл немного и особо существенного вклада в его развитие не внес.
"Сегодня в голосовании за название аэропорта количество проголосовавших за имя Рериха стало больше, чем тех, кто проголосовал за имя Гуркина. Это и понятно. Последователей Рерихов в разных концах страны очень много. И им очень просто обогнать по количеству немногочисленных жителей республики, отдавших голоса за земляка. Если аэропорт будет назван в честь Рериха, то в том числе будет активно рекламироваться, пропагандироваться и их религиозное учение. Напомню, что Архиерейский Собор Русской Православной Церкви определил Агни-Йогу как религиозное течение антихристианского характера. Дорогие братья и сестры! Не поленитесь, зайдите на сайт и проголосуйте, пожалуйста", — сказано в официально обращении епархии.
Настоятель прихода святого духа в Майме Георгий Балакин на своей странице "ВКонтакте" призвал не допустить, чтобы аэропорт Республики был назван в честь Николая Рериха.
"Дорогие друзья и посетители моей страницы! Пожалуйста, не проходите мимо: проголосуйте за то, чтобы аэропорту г. Горно-Алтайска присвоили имя Чорос-Гуркина. Мы голосуем не столько за него, сколько против Рериха, ведь его имя поддерживают не жители Республики Алтай, а адепты его религиозного, антихристианской учения из других регионов. Пожалуйста, помогите нам! Проголосуйте сами и попросите это сделать своих знакомых! Православные! На помощь!", — пишет Георгий Балакин.
Директор же аэропорта Сергей Круглов высказал в социальной сети иную точку зрения и призвал жителей республики поддержать Николая Рериха в голосовании. Для того, чтобы проголосовать за кандидата, есть несколько способов:
1. через сайт великиеимена.рф https://xn--80adjaaqabpiqn.xn--p1ai/
2. через ВК: https://vk.com/app6745571 или "Одноклассники: https://ok.ru/game/1272668672
3. по бесплатному номеру 88007079317, назвать город Горно-Алтайск и номер и фамилию вашего фаворита.
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