Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 126 квадратных метров продают в монолитном доме на улице Пионеров в Барнауле за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Охрана, видеонаблюдение, два лифта (пассажирский и грузовой). Квартира подключена к охранной сигнализации", — отмечает автор объявления.
В жилье выполнен качественный ремонт по дизайн-проекту. Произведена замена окон, радиаторов системы отопления, электропроводки.
Планировка: большая прихожая, просторная ванная комната, санузел, бытовая комната, кухня, спальня, зал и кабинет.
Также имеется полукруглая лоджия с витражным остеклением.
В квартире выполнены многоуровневые комбинированные потолки.
Имеется в собственности парковочное место на подземной стоянке, которое продается за 600 тысяч рублей.
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