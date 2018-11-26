Фото: rossaprimavera.ru
Две трети граждан РФ считают, что сейчас неблагоприятный период для взятия кредитов, и каждый второй считает разумным воздерживаться от крупных покупок. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на итоги опроса ВЦИОМ.
По итогам социологического исследования, 67% респондентов считают, что сейчас "плохое время" для кредитов. Противоположной точки зрения придерживаются 17% участников опроса.
Почти каждый второй россиянин (51%) полагает, что сейчас неблагоприятный период для крупных покупок. В свою очередь, 29% участников опроса считают, что сейчас хорошее время для подобных приобретений. При этом каждый пятый россиянин не смог дать оценку ситуации.
64% опрошенных полагают, что сейчас предпочтительно тратить деньги по минимуму с тем, чтобы сохранить максимально возможную сумму на будущее. При этом четверть респондентов (24%) полагает, что сейчас лучше как можно быстрее потратить зарплату или пенсию на нужные покупки, а сбережения быстро вложить во что-нибудь ценное. 12% россиян затруднились назвать оптимальный вариант использования своих денег.
По мнению 46% россиян, сейчас свободные деньги лучше положить в банк, при этом 34% участников опроса полагают, что деньги нужно забрать из банка, если таковые имеются. Каждый пятый респондент затруднился ответить, как выгоднее вести себя в такой ситуации.
Опрос проводился 24 ноября среди 1600 совершеннолетних россиян.
Комментарии