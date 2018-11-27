Алтайскому краю повезло, что губернатором региона стал профессионал, имеющий опыт работы и во власти, и в бизнесе. Такое мнение о Викторе Томенко высказал депутат Госдумы, руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия" Александр Терентьев во время пресс-конференции в понедельник, 26 ноября.
"Алтаю краю повезло, что пришел профессионал. Думаю, что Виктор Томенко все правильно делает, взвешенно (подходит к формированию краевого правительства — прим.ред.), хотя все его торопят. Я бы тоже, придя на новое место, не стал сразу принимать радикальные меры. Ему надо познакомиться с людьми, и он спокойно выстроит оптимальное правительство", — так Терентьев прокомментировал вопрос журналистов об итогах сентябрьских выборов в регионе и первых месяцах работы Томенко на новом посту.
Он также добавил, что у он уже общался с главой региона. По словам Терентьева, Томенко можно позвонить, также они общаются в мессенджере WhatsApp.
"Виктор Томенко свободно общается, в отличие от прошлого руководителя (Александра Карлина — прим.ред.)", — сказал депутат.
Комментарии
Он бредит? Какая работа, я вот не вижу никаких плодов его работы
На следующий год московия бабла подкинет... Хоть такая польза...
27.11.2018 08:07
- гость -
Просто подлизывается. Обычное дело для депутатов.