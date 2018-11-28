Mediascope* провел очередные исследования в городах с численностью населения более 100 тысяч человек на предмет слушания радиостанций. В ходе исследований выяснилось, что радиостанцию Европа Плюс ежедневно слушают почти 12 миллионов человек. Свой статус — № 1 в России — Европа Плюс подтверждает на протяжении десяти лет. Мы побывали на утреннем эфире в студии радиостанции Европа Плюс Барнаул (104,9 FM) и пообщались с программным редактором и ведущим Олегом Шишкиным. На часах в студии 8:00.

— Заваривай кофе или чай, ближе к приемнику, звук погромче! Барнаул, доброе утро!

Так приветствует ведущий программы "Европейское утро" Олег Шишкин своих радиослушателей.

Но вот два часа утреннего эфира позади, и мы можем спокойно побеседовать.

— Олег, во сколько начинается рабочий день ведущих Европы Плюс Барнаул?

— Я в 7 утра уже на месте, готовлюсь к эфиру. В итоге рабочий день порядка одиннадцати часов. В пятницу вечером я уже плохо понимаю, что происходит вокруг (смеется).

— Как ты начал работать на радиостанции?

— Сюда меня за руку привели: записали, послушали, сказали "Пойдет", и я оказался в команде. Радиостанция реально классная. На ней все время что-то происходит интересное, ребята поддерживают все самое крутое — топовые фильмы, музыку. Совершенно справедливо Европа Плюс сегодня занимает первое место в рейтинге радиостанций страны.

— Какая концепция у радиостанции?

— Концепция Европы Плюс — это все самое масштабное, самое передовое, все новые технологии. Если мы поддерживаем фильмы, то это, конечно, будут блокбастеры. Если поддерживаем звезд, то это мировые звезды, те, кто со своими треками стоят на первых местах во всех чартах. Все мероприятия Европы Плюс — масштабные, с большим количеством людей, с хорошим звуком. Допустим, есть такое мероприятие — Европа Плюс Лайф. Это, конечно же, мегамасштабный фест, который абсолютно бесплатный для всех. В Лужники может прийти любой желающий и посмотреть на мировых звезд, послушать их песни.

— Какие звезды сегодня в топе чарта Европы Плюс?

— Сегодня это Calvin Harris & Sam Smith, David Guetta & Sia. Imagine Dragons очень популярные ребята. Ну, и сейчас популярна группа КАZКА, трек "Плакала". Она, по-моему, вообще сейчас на всех станциях. На мой взгляд, это сейчас самый популярный трек. Увидеть, какие треки сегодня самые популярные, можно на сайте радиостанции в разделе ЕвроХит ТОП 40.

— Как подбирают музыкальный материал для ротации на станции?

— На самом деле, у Европы Плюс в Москве есть главный музыкальный редактор станции — Максим Кочергин. Он миллион тонн музыки в день прослушивает и выбирает, что пойдет в эфир. Затем его команда выбирает несколько треков, которые, на их взгляд, могут существовать на волнах Европы Плюс, затем эти треки отдают в фокус-группы на прослушивание, и те выбирают из общей массы, и только потом музыкальный редактор принимает решение, что пойдет в ротацию. Нередко бывает так, что какой-то трек появляется и быстро исчезает. Видимо, не всегда есть попадание в точку, поэтому необходимо оперативно исправлять ситуацию и добавлять другие треки.

— Какое количество регионального контента на радиостанции Европа Плюс Барнаул сегодня есть?

— У нас есть "Европейское утро" с 8:00 до 10:00, а с 17:00 до 18:00 — "Барнаул ONLINE". Понятно, что "Европейское утро" — когда барнаульцы настраиваются на рабочий день, а в финале рабочего дня можно расслабиться, поиграть с нами, послушать хиты, получить хорошие подарки от Европы Плюс Барнаул.

— Какими качествами, навыками должен обладать ведущий радиостанции Европа Плюс, чтобы эфир был интересным, чтобы каждый день слушатели выбирали именно эту радиостанцию?

— На самом деле, диджей должен быть просто позитивным живым человеком, хорошим собеседником для слушателя, направлять слушателя в сторону хорошего настроения.

— Всегда ли удается быть позитивным?

— Если настроение не ахти какое, есть пара профессиональных секретов. Скажу лишь, что это определенные физические упражнения. Мне еще помогают фейлы недели на YouTube. Я включаю какие-то приколы, и у меня настроение поднимается. Но вообще-то я стараюсь заниматься только позитивными вещами. Например, если я смотрю фильм, то это будет комедия или сказка. То есть фильм, который даст мне положительные эмоции. Я не смотрю ужасы, фильмы, связанные с насилием, боевики. Позитивной должна быть и книга, которую я прочитаю. Я считаю, человек должен складывать в себя позитивную информацию.

— Кто из московских коллег-ведущих тебе сегодня больше импонирует?

— Алекс Мануйлов, конечно. Он один из лучших на Европе Плюс. Классно ведет Макс Филин. У него просто волшебный голос. Очень крутой Сергей Андреев. Отличный ведущий Тимур Бодров. Бесспорно, популярные и очень профессиональные ребята Бригада У.

— Наверняка у Европы Плюс есть уже постоянные многолетние радиослушатели...

— Да, есть ребята, которые частенько пишут, дозваниваются к нам в эфир, общаются с нами в группах в соцсетях. У нас есть группы ВКонтакте и Инстаграм. Но нередко нам дозваниваются и те, кто еще не был в нашем эфире. Нас это всегда радует. Недавно был случай. В эфир дозвонилась девочка лет 12, выиграла билеты в кино, потом трубку взял папа и говорит: "Я сколько ни пытался, не мог дозвониться, а вот у дочки получилось с первого раза". Просто уже не звонят, а вот играют барнаульцы в наши игрушки — с удовольствием.

В общем, с нами не скучно! Так что включайте приемники на 104,9 FM в Барнауле, 102,5 в Бийске, 106,4 в Горно-Алтайске и будьте с первыми.

**Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100 000 и более чел.), АПРЕЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2018, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч), AQH Share (Пн-Пт, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.