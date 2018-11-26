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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал "очень опасной провокацией" Киева инцидент с украинскими кораблями, который произошел в воскресенье, 25 ноября. Об этом пишет ТАСС.
"Речь идет об очень опасной провокации, которая требует особого внимания и особого разбирательства", — цитирует агентство его слова.
По словам представителя Кремля, МИД РФ готовит подробное заявление по ситуации вокруг инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. Песков напомнил, что по инциденту уже сделала заявление пограничная служба Федеральной службы безопасности России. Он добавил, что инцидент будет обсуждаться также в Совбезе ООН по инициативе РФ.
Открывая пресс-конференцию, которая была посвящена медиагрантам Русского географического общества, медиасовет которого Песков возглавляет, он заметил, что знает об интересе журналистов к реакции Кремля на произошедший инцидент, но призвал не обсуждать эту тему на пресс-конференции, так как она посвящена иной теме. "Я пока не буду ничего говорить", — приводит агентство его слова.
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