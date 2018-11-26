Фото: sm-news.ru
Первомайский районный суд Краснодара освободил из-под ареста рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Facebook-страницу адвоката исполнителя Алексея Аванесяна.
Напомним, рэпера задержали в Краснодаре в ходе выступления на припаркованной машине перед клубом. В отношении Хаски составили три административных протокола. Суд арестовал рэпера на 12 суток за мелкое хулиганство на трое суток — за отказ от медосвидетельствования. По другому делу об организации массового пребывания граждан в общественных местах Хаски признали невиновным.
В поддержку рэпера выступили многие деятели культуры, а рэперы Oxxxymiron (Мирон Федоров), Баста (Василий Вакуленко) и Noize MC (Иван Алексеев) решили дать специальный концерт в его поддержку. По данным СМИ, сборы от продажи билетов на концерт составили около 6 миллионов рублей. Все деньги будут направлены Хаски.
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