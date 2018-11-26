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Камчатские власти уволили чиновницу, сравнившую пришедшего к зданию правительства региона вооруженного пенсионера с животным. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу администрации края.
Уточняется, что инцидент произошел 19 ноября в центре Петропавловска-Камчатского. В городе задержали мужчину, у которого в руках был похожий на обрез предмет.
Позднее выяснилось, что это 67-летний житель Елизовского района. У мужчины изъяли ружье ИЖ-12 со спиленными стволом и прикладом, а также шесть патронов. Сейчас пенсионер находится в краевом психоневрологическом диспансере.
Позже в соцсетях появилось видео инцидента, снятое на телефон из окна кабинета в здании правительства Камчатского края. Женщина — предположительно, чиновница — прокомментировала инцидент следующим образом: "Это только этим, это только дротиком, как животное — чпок, чтобы он отрубился".
Представитель пресс-службы правительства Камчатского края подтвердил агентству, что закадровый голос принадлежит сотруднице администрации, но сейчас "она уже таковой не является".
"Было установлено, что женщина работает в правительстве по договору гражданско-правового характера. После данного инцидента договор с ней расторгнут", — добавил собеседник агентства.
По его словам, служебное расследование было не нужно.
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