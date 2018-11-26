Фото: xcook.info
Эксперты "Росконтроля" проверили пять брендов колбасных сыров: "Сыр Стародубский", "Город сыра", "Сыробогатов", "Золото орбиты" и "Мясновъ". Об этом пишет RT со ссылкой на Nation News.
В ходе исследования колбасные сыры этих брендов прошли проверку на соответствие более чем 60 параметрам качества, включая наличие консервантов и правильность маркировки.
Подчеркивается, что по итогам проверки, "Сыр Стародубский" содержит менее 19% молочного жира. В образце "Города сыра" количество дрожжей превышает норму в 220 раз, в "Мяснове" — в 20, а в "Золоте орбиты" — в 40 раз.
Кроме этого, в "Золоте орбиты" эксперты нашли сорбат калия, который не отметили на упаковке. В образцах "Сыра Стародубского", "Сыробогатова" и "Города сыра" оказалось меньше белка, чем отмечено на маркировке.
По данным ФАН, по итогам исследования специалисты признали "Город сыра", "Мясновъ" и "Золото орбиты" небезопасными для человеческого здоровья. Эти три бренда и "Сыр Стародубский" включили в чёрный список. Колбасный сыр "Сыробогатов" включили в перечень товаров с замечаниями.
Комментарии
Грустная статистика, с каждым годом нормальных товаров все меньше и меньше
26.11.2018 19:31
- гость -
Импортозапрещение в действии. Зачем делать лучше если схавают это потому как альтернативы нет.