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Соцсети Facebook и Instagram впервые скрыли посты граждан РФ по решению местного суда. Об этом пишет "Коммерсант".
Речь идет о постах о личной жизни владельца казахстанского БТА-банка Кенеса Ракишева. Автор сообщений, экс-владелец банка Мухтар Аблязов, обвинял мужчину в отношениях с несовершеннолетними, доведении до самоубийства и укрывательстве преступлений.
Ракишев подал иск против десятков интернет-площадок, где публиковалась данная информация. Он просил признать данные порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Тушинский районный суд Москвы встал на сторону истца и одобрил блокировку отдельных страниц в ряде соцсетей. Вскоре после этого в Facebook и Instagram появилась плашка "Контент в стране Россия недоступен". При этом пользователи других стран также могут прочесть соощения.
подчеркивается, что соцсети впервые выполнили российский закон, вступивший в силу в апреле текущего года. Согласно поправкам о блокировке ложных данных, за отказ удалить сведения сервисы могут оштрафовать на сумму до 50 млн рублей.
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