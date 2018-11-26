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Компания из США Not Impossible Labs создала технологию, позволяющую слушать музыку через кожу. При помощи небольшой носимой системы даже полностью глухой человек сможет "слышать", пишет "360", ссылаясь на сайт разработчиков.
Проект Music: Not Impossible учитывает, что человеческая кожа чувствует изменения амплитуды и интенсивность звукового сигнала и тонко различает частоты. На основе этих данных специалисты компании при поддержке сообщества глухих, разработали технологию и прибор, "транслирующий" музыку через кожу владельца.
Устройство представляет собой систему из четырех браслетов — на запястьях и на лодыжках, — которые соединены ремнями на плечах и спине и проводом. В браслеты встроены аккумуляторы, поэтому отдельное питание устройству не нужно.
Музыка передается носителю устройства в виде "объемного звучания" — через вибрации благодаря технологии Vibrotextile. Электроимпульсы, каждый из которых отвечает за определенный звук, передают датчикам информацию, превращающуюся затем в нужный вибросигнал.
Создатели предполагают, что их устройство поможет не только глухим, но и заинтересует творческих личностей, которые ищут новые пути для самореализации. Согласно планам, коммерческий вариант устройства должен выйти на рынок уже в следующем году.
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