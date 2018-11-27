Альфа-Банк ввел возможность подтверждения платежей отпечатком пальца в мобильном приложении для корпоративных клиентов. Это обеспечивает повышенный уровень безопасности, так как делает невозможным подтверждение мошеннической транзакции путем перехвата SMS-сообщения.
Новая функция избавляет пользователей мобильного банка от необходимости вручную вводить SMS-коды. После формирования платежного поручения клиент одним касанием подписывает его электронной подписью с подтверждением отпечатком пальца либо специальным пин-кодом, установленным самим пользователем. Функция доступна как на iOS-*, так и на Android**-устройствах.
"Электронная подпись с подтверждением по отпечатку пальца существенно повышает уровень безопасности платежей в “Альфа-Бизнес Мобайл”. Кроме того, это очень удобно. Мы каждый день получаем положительную обратную связь от клиентов, — отметил Денис Осин, руководитель Блока “Малый и средний корпоративный бизнес” Альфа-Банка. — Уже более 20% пользователей нашего мобильного приложения для юрлиц подтверждают платежи отпечатком пальца".
Техническая реализация новой функции выполнена с помощью решения PayControl***, разработанного компанией SafeTech. PayControl обеспечивает формирование электронной подписи на основе данных конкретной транзакции и уникальных характеристик используемого мобильного устройства.
"Интеграция решения PayControl в систему мобильного банка “Альфа-Бизнес Мобайл” интересна и показательна для всей российской банковской сферы, — отметила Дарья Верестникова, директор по развитию бизнеса компании SafeTech. — Мобильный банк со встроенным решением подписи в смартфоне позволит Альфа-Банку не только решить задачи повышения безопасности и удобства обслуживания клиентов, но и активнее двигаться вперед по пути своего технологического развития — создавать и предоставлять новые цифровые сервисы, для которых необходима мобильная электронная подпись".
SafeTech (СэйфТек) — российский разработчик инновационных решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота. Широкий спектр предлагаемых средств аутентификации и подтверждения транзакций позволяет решать задачи по повышению безопасности в системах ДБО как юридических, так и физических лиц. Решения компании поддерживаются ведущими российскими системами мобильного и Интернет-банкинга.
В настоящее время решения компании SafeTech используют клиенты более 60 российских банков.
*ИОС
** Андроид
*** Пэй Контрол